МО РФ: на украинских военных испытывали нанотехнологичные препараты от мышечной усталости

2023-01-30 16:24

Как сообщил генерал-лейтенант ВС РФ Игорь Кириллов, украинских военных использовали в качестве подопытных при испытании нанотехнологичных препаратов от мышечной усталости.

Как передает РИА Новости, по мнению начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, должностные лица, которые использовали военнослужащих Украины для проведения биологических опытов, должны быть привлечены к ответственности. 

Он заявил, что у сотрудников российского Министерства обороны есть информация о том, что бойцы ВСУ систематически принимают психостимулирующие и наркотические препараты, а также о доставке наркотиков на линию фронта. 

Есть подтвержденные факты, когда в крови военнослужащих была обнаружена высокая степень концентрации наркотиков, антибиотиков и противоинфекционных средств, уточнил Кириллов. Этим фактам должна быть дана правовая оценка, считает он. 
 

Опубликовано: Наталья Замечалова









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