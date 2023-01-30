МО РФ: на украинских военных испытывали нанотехнологичные препараты от мышечной усталости

Как сообщил генерал-лейтенант ВС РФ Игорь Кириллов, украинских военных использовали в качестве подопытных при испытании нанотехнологичных препаратов от мышечной усталости.

Как передает РИА Новости, по мнению начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, должностные лица, которые использовали военнослужащих Украины для проведения биологических опытов, должны быть привлечены к ответственности.

Он заявил, что у сотрудников российского Министерства обороны есть информация о том, что бойцы ВСУ систематически принимают психостимулирующие и наркотические препараты, а также о доставке наркотиков на линию фронта.

Есть подтвержденные факты, когда в крови военнослужащих была обнаружена высокая степень концентрации наркотиков, антибиотиков и противоинфекционных средств, уточнил Кириллов. Этим фактам должна быть дана правовая оценка, считает он.

