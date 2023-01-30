МО РФ: на украинских военных испытывали нанотехнологичные препараты от мышечной усталости
Как сообщил генерал-лейтенант ВС РФ Игорь Кириллов, украинских военных использовали в качестве подопытных при испытании нанотехнологичных препаратов от мышечной усталости.
Как передает РИА Новости, по мнению начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, должностные лица, которые использовали военнослужащих Украины для проведения биологических опытов, должны быть привлечены к ответственности.
Он заявил, что у сотрудников российского Министерства обороны есть информация о том, что бойцы ВСУ систематически принимают психостимулирующие и наркотические препараты, а также о доставке наркотиков на линию фронта.
Есть подтвержденные факты, когда в крови военнослужащих была обнаружена высокая степень концентрации наркотиков, антибиотиков и противоинфекционных средств, уточнил Кириллов. Этим фактам должна быть дана правовая оценка, считает он.
Опубликовано: Наталья Замечалова
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Храмова Оксана
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