Ермак: Польша готова передать Украине истребители F-16
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в соцсетях о переговорах с Польшей по поводу переброски истребителей F-16, пишет "Интерфакс-Украина".
"Ведется работа по приобретению истребителей F-16. У нас есть положительные сигналы от Польши, которая готова их нам дать по согласованию с НАТО", — сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
Буквально несколько дней назад компания Lockheed Martin, производящая американские истребители F-16, выразила готовность поставить их в страны ЕС с правом реэкспорта в Украину.
Фрэнк Ст. Джон, главный операционный директор Lockheed Martin, сказал Financial Times, что "было много разговоров о передаче F-16 третьим сторонам" для отправки их в Украину. При этом он оговорился, что сама Lockheed не участвовала в переговорах о возможной поставке Киеву военных самолетов.
Тем не менее, компания "намерена ускорить производство F-16 в Гринвилле, штат Южная Каролина, чтобы достичь того момента, когда мы сможем эффективно поддерживать любые страны, решившие пожертвовать самолеты для разрешения текущего конфликта".
Напомним, что в самом начале СВО Польша предлагала передать Украине свои истребители МиГ-29 при условии, что США предоставят Варшаве взамен самолеты F-16 для пополнения штата ВВС Польши.
Однако в Вашингтоне решили, что это приведет к эскалации конфликта, и в начале марта 2022 года отказались от этой идеи.
Опубликовано: Николай Скира
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Храмова Оксана
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