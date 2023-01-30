Лукашенко с рабочим визитом прибыл в Зимбабве

Президент Беларуси Александр Лукашенко с рабочим визитом прибыл в столицу Зимбабве - Хараре.

В понедельник, 30 января 2023 года, Telegram-канал «Пул Первого» сообщил о том, что президент Республики Беларусь с запланированным рабочим визитом прибыл в столицу Зимбабве - Хараре, где белорусского лидера в местном аэропорту лично встретил его зимбабвийский коллега Эммерсон Мнангагва.

Отмечается, что церемония встречи Лукашенко в столице Зимбабве была очень аутентичной, после чего глава белорусского государства уехал из аэропорта Хараре вместе с Мнангагвой на одном автомобиле.