Лукашенко с рабочим визитом прибыл в Зимбабве
Президент Беларуси Александр Лукашенко с рабочим визитом прибыл в столицу Зимбабве - Хараре.
В понедельник, 30 января 2023 года, Telegram-канал «Пул Первого» сообщил о том, что президент Республики Беларусь с запланированным рабочим визитом прибыл в столицу Зимбабве - Хараре, где белорусского лидера в местном аэропорту лично встретил его зимбабвийский коллега Эммерсон Мнангагва.
Отмечается, что церемония встречи Лукашенко в столице Зимбабве была очень аутентичной, после чего глава белорусского государства уехал из аэропорта Хараре вместе с Мнангагвой на одном автомобиле.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Храмова Оксана
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