Диетологи подсказали, чем гипертоник может заменить кофе
Цикорий имеет бодрящий эффект, но при этом не повышает давление. Учитывая эти аспекты, напиток из него может быть отличной заменой кофе для гипертоников.
Врач-терапевт, диетолог и доктор медицинских наук Маргарита Королева рассказала в интервью Москве 24, что кофе повышает артериальное давление, увеличивает частоту сердечных сокращений.
По этой причине он не показан людям с гипертонией или нарушением ритма сердца. Лучше заменить его цикорием.
Примечательно, что цикорий содержит много инулина. который улучшает работу желудочно-кишечного тракта, увеличивает рост полезных бактерий.
"Инулин не просто стимулирует и регулирует пищеварительную систему. Он также улучшает работоспособность человека, потому что выработка серотонина и дофамина в организме происходит благодаря кишечнику", – заключила специалист.
Она также отметила, что эти два гормона на 80 процентов вырабатываются именно там, потому благодаря механизму действия инулина на желудочно-кишечный тракт возрастает работоспособность.
Опубликовано: Светлана Гарусева
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Храмова Оксана
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