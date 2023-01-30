Военнослужащие из Забайкалья получат до 3-х млн рублей за уничтожение танков Leopard и Abrams

В Забайкалье вышло постановление, которое предусматривает выплату денежного вознаграждения участникам СВО, уроженцам края, которые захватят или уничтожат танки Abrams и Leopard.

Постановление подписал губернатор региона Александр Осипов. Оно было опубликовано на сайте газеты «Забайкальский рабочий».

Как передает РИА Новости, в документе говорится, что военнослужащие, которые смогут захватить танк Leopard в рабочем состоянии получат 3 миллиона рублей. За одну единицу техники денежное вознаграждение могут получить максимум 10 человек.

За уничтожение одного Leopard выплата составит 1 миллион рублей. За одну единицу вознаграждение могут получить до 5 военнослужащих.

Аналогично за захват танка Abrams можно будет получить 1,5 миллиона рублей, а за его уничтожение – 500 000 рублей. Денежное вознаграждение также предусмотрено для тек, кто оказал помощь в захвате или уничтожении военной техники НАТО.