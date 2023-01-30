Блогер-разоблачитель Катя Конасова рассказала, почему ее бесит Регина Тодоренко

Ютубер считает телеведущую неискренней. У нее также есть свои претензии к таким знаменитостям, как Оксана Самойлова и Валерия Чекалина.

Катя Конасова, которую называют блогером-разоблачителем, рассказала, кто из знаменитостей ее бесит больше всего, сообщает СтарХит.

Девушка в интервью Ксении Собчак честно ответила на самые острые вопросы. Катя с удовольствием объяснила, почему недолюбливает некоторых медийных личностей.

«Оксан, прости, пожалуйста! — обратилась Конасова к Самойловой. — К тебе, как к человеку, претензий нет, но то, как именно ты преподносишь продукт — подбешивает». Дело в том, что Катя исследовала состав косметики Самойловой и заявила, что продукция Ханны - на самом деле из AliExpress

И отдала жене рэпера Джигана третье место. Второе оставила за Валерией Чекалиной, которую она подозревает в плагиате.

А пальму первенства ютубер отдала Регине Тодоренко. Конасова вспомнила скандал, когда ведущая высказала некорректное мнение о домашнем насилии. В 2020-м году в прямом эфире Регина порассуждала, по какой причине мужчины поднимают руку на женщин.

«Муж тебя бьет, а почему, ты об этом не задумывалась? А что ты сама сделала, чтобы он тебя не бил?», — говорила она.

От телезвезды после этих слов отвернулись некоторые коллеги, а журнал Glamour вообще лишил Регину титула «Женщина года».

«Она потом выпустила фильм, однако я не верю ей. Я считываю ее эмоции: все, что она делает — ненастоящее. Она действительно ошиблась? Действительно ли так не думает?» — подытожила Конасова.