Блогер-разоблачитель Катя Конасова рассказала, почему ее бесит Регина Тодоренко
Ютубер считает телеведущую неискренней. У нее также есть свои претензии к таким знаменитостям, как Оксана Самойлова и Валерия Чекалина.
Катя Конасова, которую называют блогером-разоблачителем, рассказала, кто из знаменитостей ее бесит больше всего, сообщает СтарХит.
Девушка в интервью Ксении Собчак честно ответила на самые острые вопросы. Катя с удовольствием объяснила, почему недолюбливает некоторых медийных личностей.
«Оксан, прости, пожалуйста! — обратилась Конасова к Самойловой. — К тебе, как к человеку, претензий нет, но то, как именно ты преподносишь продукт — подбешивает». Дело в том, что Катя исследовала состав косметики Самойловой и заявила, что продукция Ханны - на самом деле из AliExpress
И отдала жене рэпера Джигана третье место. Второе оставила за Валерией Чекалиной, которую она подозревает в плагиате.
А пальму первенства ютубер отдала Регине Тодоренко. Конасова вспомнила скандал, когда ведущая высказала некорректное мнение о домашнем насилии. В 2020-м году в прямом эфире Регина порассуждала, по какой причине мужчины поднимают руку на женщин.
«Муж тебя бьет, а почему, ты об этом не задумывалась? А что ты сама сделала, чтобы он тебя не бил?», — говорила она.
От телезвезды после этих слов отвернулись некоторые коллеги, а журнал Glamour вообще лишил Регину титула «Женщина года».
«Она потом выпустила фильм, однако я не верю ей. Я считываю ее эмоции: все, что она делает — ненастоящее. Она действительно ошиблась? Действительно ли так не думает?» — подытожила Конасова.
Опубликовано: Светлана Гарусева
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Храмова Оксана
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