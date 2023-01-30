Столтенберг: НАТО видят подготовку ВС РФ к наступлению для захвата всей территории Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе видят подготовку российских войск к новому наступлению для захвата всей территории Украины.

30 января генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг во время выступления в Институте перспективных исследований CHEY в Сеуле заявил о том, что Вооружённые силы Российской Федерации якобы ведут активную подготовку к новому наступлению в рамках специальной военной операции России на Украине.

Столтенберг безосновательно утверждает, что в НАТО видят активное наращивание вооружения и боеприпасов, а также увеличение численности российской армии, с целью захвата всей территории Украины.