Столтенберг: НАТО видят подготовку ВС РФ к наступлению для захвата всей территории Украины
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе видят подготовку российских войск к новому наступлению для захвата всей территории Украины.
30 января генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг во время выступления в Институте перспективных исследований CHEY в Сеуле заявил о том, что Вооружённые силы Российской Федерации якобы ведут активную подготовку к новому наступлению в рамках специальной военной операции России на Украине.
Столтенберг безосновательно утверждает, что в НАТО видят активное наращивание вооружения и боеприпасов, а также увеличение численности российской армии, с целью захвата всей территории Украины.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Храмова Оксана
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