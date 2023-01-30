Олегу Газманову выделили 17 миллионов российских рублей на интернет-базу патриотических песен

В августе 2023-го года в РФ объявят номинантов конкурса по созданию патриотических песен, и в конце лета пройдет гала-концерт.

Российский исполнитель Олег Газманов стал идеологом и худруком проекта по созданию интернет-базы патриотических песен, сообщает Рамблер.

На эти цели Президентским фондом культурных инициатив РФ выделено 17 миллионов российских рублей.

«У нас нету ни одной медиа-площадки, музыкального канала либо радиостанции, где аккумулировались бы песни, которые сейчас нужны. Есть прекрасные голоса, а песен нет. Где их взять? Я на всех не напишу», — заявил Олег Газманов.

По словам звезды, он планирует составить «реку» патриотических песен.

В августе 2023-го года в РФ объявят номинантов конкурса по созданию патриотических песен, и в конце лета пройдет гала-концерт. Президентский фонд одобрил грант на 2023 год, но на официальном сайте это мероприятие запланировано также и на следующий год.