Олегу Газманову выделили 17 миллионов российских рублей на интернет-базу патриотических песен
В августе 2023-го года в РФ объявят номинантов конкурса по созданию патриотических песен, и в конце лета пройдет гала-концерт.
Российский исполнитель Олег Газманов стал идеологом и худруком проекта по созданию интернет-базы патриотических песен, сообщает Рамблер.
На эти цели Президентским фондом культурных инициатив РФ выделено 17 миллионов российских рублей.
«У нас нету ни одной медиа-площадки, музыкального канала либо радиостанции, где аккумулировались бы песни, которые сейчас нужны. Есть прекрасные голоса, а песен нет. Где их взять? Я на всех не напишу», — заявил Олег Газманов.
По словам звезды, он планирует составить «реку» патриотических песен.
В августе 2023-го года в РФ объявят номинантов конкурса по созданию патриотических песен, и в конце лета пройдет гала-концерт. Президентский фонд одобрил грант на 2023 год, но на официальном сайте это мероприятие запланировано также и на следующий год.
Опубликовано: Светлана Гарусева
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Храмова Оксана
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