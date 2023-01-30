Тегеран вызвал временного поверенного в делах Украины после атаки беспилотников

По сообщениям СМИ, после атаки беспилотников на военный завод в центральной иранской провинции Исфахан Иран вызвал в МИД представителя Украины в стране.

Информационное агентство Tasnim сообщило в понедельник, что временный поверенный в делах Украины в Тегеране был вызван в связи с комментариями его страны по поводу удара беспилотника.

На выходных Иран заявил, что перехватил беспилотники, атакующие военный объект.

Как отметили власти республики пострадавших во время атаки не оказалось.

Представитель правительства США сообщил агентству Рейтер, что за атакой стоит Израиль.