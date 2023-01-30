Олег Газманов получил 17 млн рублей на создание базы патриотических песен в сети интернет
В сообщении, опубликованном на интернет-ресурсе Президентского фонда культурных инициатив, говорится, что певцу Олегу Газманову выделено 17 млн рублей на составление базы песен патриотической направленности в интернете.
Уточняется, что это будет активное сообщество, объединяющее исполнителей и авторов песен. Планируется, что это творческое объединение станет вдохновителем на создание новых музыкально-патриотических произведений.
Олег Газманов считает, что в России ощущается острый дефицит песен, которые бы поднимали дух народа, чего не скажешь о гламурных песнях, которых в избытке.
Он также полагает, что авторы и музыканты, работающие в патриотическом направлении, ущемлены и не имеют выхода на «большую сцену».
Новый интернет-ресурс будет называться «Родники», на нем будут организовываться конкурсы и голосования.
Опубликовано: Наталья Замечалова
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Храмова Оксана
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