Российская армия перебрасывает силы в Курскую область для защиты границы

Дополнительные подразделения российской армии будут переброшены в Курскую область для защиты границы.

В Курскую область направлены дополнительные подразделения российской армии и Росгвардии для защиты границы с Украиной, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Поручения получены. Необходимо принять и разместить дополнительные силы и средства, чтобы военнослужащие смогли приступить к охране государственной границы в Курской области", - сказал он.

Старовойт подчеркнул, что в Курской области уже сформирован достаточный контингент сил Минобороны, Росгвардии и пограничников (относятся к ФСБ).