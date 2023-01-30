Российская армия перебрасывает силы в Курскую область для защиты границы
Дополнительные подразделения российской армии будут переброшены в Курскую область для защиты границы.
В Курскую область направлены дополнительные подразделения российской армии и Росгвардии для защиты границы с Украиной, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"Поручения получены. Необходимо принять и разместить дополнительные силы и средства, чтобы военнослужащие смогли приступить к охране государственной границы в Курской области", - сказал он.
Старовойт подчеркнул, что в Курской области уже сформирован достаточный контингент сил Минобороны, Росгвардии и пограничников (относятся к ФСБ).
Опубликовано: Максим Алексеев
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Храмова Оксана
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