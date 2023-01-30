На белорусском рынке появится новый китайский автомобиль Jetour
Компания «Атлант-М» намерена доставить в Беларусь новый китайский автомобильный бренд. Сборка машин Jetour будет происходить в Казахстане.
Марка авто Jetour - это один из суббрендов Chery.
Производитель преподносит новый автомобиль как улучшенную версию указанной массовой марки.
В Беларуси новая модель появится уже в первом квартале этого года. В марте кроссовер Jetour X70 будет доступен для покупателей.
Машина прошла сертификацию, теперь доступны официальные поставки новых китайских автомобилей в страну.
По поводу цены новинки информация пока не поступала. Для примера, версия Х70 Plus, рассчитанная на 7 мест, продается на российском рынке примерно за 30 тыс. долларов.
На Украине машину можно купить за 20 тыс. долларов и выше.
Опубликовано: Храмова Оксана
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Храмова Оксана
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