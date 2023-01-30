На белорусском рынке появится новый китайский автомобиль Jetour

Компания «Атлант-М» намерена доставить в Беларусь новый китайский автомобильный бренд. Сборка машин Jetour будет происходить в Казахстане.

Марка авто Jetour - это один из суббрендов Chery.

Производитель преподносит новый автомобиль как улучшенную версию указанной массовой марки.

В Беларуси новая модель появится уже в первом квартале этого года. В марте кроссовер Jetour X70 будет доступен для покупателей.

Машина прошла сертификацию, теперь доступны официальные поставки новых китайских автомобилей в страну.

По поводу цены новинки информация пока не поступала. Для примера, версия Х70 Plus, рассчитанная на 7 мест, продается на российском рынке примерно за 30 тыс. долларов.

На Украине машину можно купить за 20 тыс. долларов и выше.