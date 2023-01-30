Генсек НАТО Столтенберг: Россия готовит крупнейшее наступление с начала спецоперации

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Альянсе видят подготовку России к крупнейшему наступлению с начала спецоперации.

По его словам, в РФ мобилизовали как минимум 200 тыс. человек, активно наращивают вооружение и боеприпасы.

Столтенберг подчеркнул, что целью Владимира Путина по-прежнему остается установление контроля над всей Украиной.

Ранее секретарь Совета нацбезопасноти и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что российские военные могут начать новое наступление 24 февраля, в годовщину начала спецоперации.