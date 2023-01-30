Столтенберг: Россия готовит крупнейшее с момента начала СВО наступление

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время посещения Южной Кореи заявил, что со стороны России готовится самое масштабное с начала спецоперации наступление.

В частности, он рассказал, что Вооруженными силами наращиваются резервы и накапливается вооружение и боеприпасы, пишет Lenta.ru.

Столтенберг подчеркнул, что главная цель Российской Федерации не изменилась – это по-прежнему контроль над Украиной.

По мнению обозревателя издания, Wall Street Journal, затягивание конфликта играет на руку России. Если ранее некоторые западные лидеры считали, что время играет на стороне Киева, то сейчас многие из них усомнились в этом. Поэтому возросли и объемы поставок вооружения Украине, считает автор статьи.