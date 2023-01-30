Польша заявила о создании коалиции против участия российских спортсменов в Олимпиаде 2024

Как сообщает издание Inside The Games, ссылаясь на министра спорта Польши Камиля Бортничука, создается коалиция из государств, выступающих против участия спортсменов из Беларуси и России в Олимпиаде 2024 года.

Министр уточнил, что инициатором создания коалиции стала Британия. Он также сообщил, что Польша, Британия и ряд других европейских стран готовы выдвинуть ультиматум, если российские и белорусские спортсмену приедут в Париж на Олимпиаду.

Ранее МОК сделал заявление, что участие спортсменов из РФ и РБ возможно. На что Украина ответил протестом, заявив, что в таком случае украинские спортсмены не приедут на Олимпийские игры в Париж.

К бойкотированию Олимпиады 2024 стали призывать и отдельные знаменитые спортсмены. В частности, по мнению олимпийской чемпионки по фигурному катанию Меган Дюамель (Канада), примеру Украины должны последовать и другие страны.