Бывший генпрокурор Украины Луценко: стране срочно нужна максимальная мобилизация
2023-01-30 21:26
Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в стране необходимо срочно объявить максимальную мобилизацию.
По его словам, это связано с критической ситуацией на фронте, причем мобилизация нужна также и в тылу.
Луценко утверждает, что сейчас нет причин, по которым люди могли бы отказываться от мобилизации.
Он считает, что страны, на которую эти люди рассчитывают, вскоре может просто не стать.
Опубликовано: Светлана Репина