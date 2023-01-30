Бывший генпрокурор Украины Луценко: стране срочно нужна максимальная мобилизация

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в стране необходимо срочно объявить максимальную мобилизацию.

По его словам, это связано с критической ситуацией на фронте, причем мобилизация нужна также и в тылу.

Луценко утверждает, что сейчас нет причин, по которым люди могли бы отказываться от мобилизации.

Он считает, что страны, на которую эти люди рассчитывают, вскоре может просто не стать.