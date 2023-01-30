Видео тиктокерши, замерившей чипсами микробелье Ким Кардашьян, стало вирусным

Ролик собрал более 7,9 миллиона просмотров менее чем за неделю, а также почти 5000 комментариев пользователей TikTok.

Корректирующее белье и линия одежды Ким Кардашьян Skims произвели фурор на TikTok, когда женщина по имени Сара поделилась видео о недавней покупке.

Она рассказала, что "рискнула" приобрести микро-стринги Skims Fits Everybody и микро-треугольный бюстгальтер, которые в общей сложности стоили около 40 долларов.

"Итак, если вы присматривались к микро-бикини Skim и задавались вопросом о размере, это чипсы из тортильи для увеличения объема", - сказала Сара. Она приложила фото для сравнения, на котором были видны чашечки бюстгальтера и стринги спереди, покрытые отдельными сколами.

Позже Сара примерила комплект из бюстгальтера и микро-стрингов и поделилась своими мыслями в последующем видео.

28-летняя девушка рассказала, что решила рискнуть серебряным бюстгальтером и микро-стрингами после того, как они поступили в продажу.

Ранее она купила бюстгальтер двух разных цветов для летнего музыкального фестиваля, но попробовала микро-стринги, как только нижнее белье прибыло к ней домой после недавнего заказа.

"Я очень сильно смеялась над тем, какой он был маленький, - сказала Сара.- Я была удивлена тем, насколько малы были низы, особенно когда примерила их поверх одежды. Это сплошная веревка."

Идея поделиться сравнением размеров на TikTok возникла после того, как бойфренд Сары Райан и их общий друг Шон высмеяли мини-белье.

"Мы плакали, смеясь над размером донышек, а он достал чипсы из тортильи и сравнил. Сколы были больше, чем вся ткань на бикини", - поделилась Сара.