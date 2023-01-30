Умерла звезда сериалов «Доярка из Хацапетовки» и «Возвращения Мухтара» Ольга Когут

53-летняя украинская актриса скончалась в Киеве на 54-м году жизни. Причины ее смерти неизвестны.

Известная актриса Ольга Когут скончалась в 53 года в Киеве. Зрители знают звезду по ролям в сериалах "Доярка из Хацапетовки", "Леди Бомж", "Возращение Мухтара" и многим другим, сообщает КП.

Смерть звезды стала потрясением для ее коллег. У Ольги остались дочь и старенькая мама. Причина смерти Когут не называется.

Артистка долгие годы служила в Национальном академическом театре в Киеве. "Мы сами не верим в страшную новость. Скончалась одна из ведущих актрис нашего театра - Ольга Когут... Ушла в молодом возрасте. Искренние соболезнования ее дочери и маме", - сказано в некрологе, который размещен на сайте театра.

Когут дебютировала в кино в начале девяностых после окончания Донецкого училища культуры. В 1995-м будущая звезда поступила в Киевский институт театрального искусства им. Карпенко-Карого.

На счету актрисы - десятки ролей в российском кино. Она снималась в таких сериалах, как "День рождения Буржуя", "Не торопи любовь!", "Я тебя никому не отдам", "Леди Бомж", "След оборотня", "Женский доктор", "Возвращение Мухтара" и других.