Премьер-министр Нидерландов обсудил с Байденом возможность военной помощи Киеву

По информации РИА Новости, руководители государств обсудили события, происходящие на Украине и вопросы, касающиеся поставок вооружения ВСУ.

О произошедшем разговоре Марк Рютте сообщил в своем аккаунте в Твиттере. Разговор премьер-министра Нидерландов и президента Соединенных Штатов Джо Байдена состоялся по телефону.

Ранее, как напомнил Рютте, он посетил Вашингтон с официальным визитом. Одной из главных тем телефонной беседы был вопрос поставки оружия украинской стороне.

Также обсуждалась тема сотрудничества с Североатлантическим альянсом.

Из сообщения Рютте в Твиттере:

"Поговорил только что по телефону с Джо Байденом о последних событиях на Украине, поставках оружия и сотрудничестве с НАТО"

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с призывом к Южной Корее об увеличении объемов поставок Киеву и предложил совместить гуманитарную и экономическую поддержку с военной помощью.