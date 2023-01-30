IAF: Польша собирается создать коалицию против участия россиян и белорусов в Олимпиаде-2024

IAF со ссылкой на министра спорта Польши Камила Бортничука сообщает, что страна инициирует создание коалиции против участия белорусских и российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Бортничук отметил, что участие представителей России и Беларуси в Олимпиаде будет зависеть от того, удастся ли сформировать эффективную коалицию.

Он пояснил, что речь идет о коалиции стран, без которых Олимпиада может не состояться.

Ранее Международный олимпийский комитет пообещал рассмотреть возможность допуска белорусских и российских спортсменов к участию в Олимпийских играх, если они будут выступать в нейтральном статусе.