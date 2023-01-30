Экс-советник Кучмы Соскин предложил объявить Зеленскому импичмент за нарушение Конституции
2023-01-30 22:05
Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо объявить импичмент.
По его словам, Зеленский нарушает Конституцию, разгромив конституционный суд и незаконно отстранив от власти его руководителя.
Соскин напомнил, что Зеленский принял закон о медиа, уничтожающий свободу слова в стране.
Ранее многие правозащитники и журналисты раскритиковали закон о медиа, который усиливает контроль государства над СМИ.
Опубликовано: Светлана Репина