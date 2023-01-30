Экс-советник Кучмы Соскин предложил объявить Зеленскому импичмент за нарушение Конституции

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо объявить импичмент.

По его словам, Зеленский нарушает Конституцию, разгромив конституционный суд и незаконно отстранив от власти его руководителя.

Соскин напомнил, что Зеленский принял закон о медиа, уничтожающий свободу слова в стране.

Ранее многие правозащитники и журналисты раскритиковали закон о медиа, который усиливает контроль государства над СМИ.