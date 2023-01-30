Замглавы МИД Украины Мельник: Германия собирается передать Киеву слишком мало танков
2023-01-30 22:15
Заместитель главы украинского МИД, экс-посол в Германии Андрей Мельник заявил, что ФРГ решила передать Киеву слишком мало танков Leopard 2.
По его словам, 14 боевых машин недостаточно, их должно было быть как минимум в десять раз больше.
По мнению Мельника, передав 14 танков, Германия не может считать, что выполнила свой моральный долг перед украинцами.
Он поблагодарил правительство Германии за решение о передаче танков, но отметил, что их могло быть намного больше.
Опубликовано: Светлана Репина