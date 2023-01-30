Иран потребовал от Украины ответа по поводу заявлений Подоляка о возможной причастности Киева к атаке беспилотников
2023-01-30 22:27
Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани потребовал от Украины ответа по поводу недавних заявлений советника офиса Зеленского Михаила Подоляка.
Тот заявил о возможной причастности Украины к атаке беспилотников на военный объект в иранском городе Исфахане.
Канани назвал позицию Подоляка провокационной и враждебной, а также расценил заявления как «подозрительные».
В связи с этим иранский МИД потребовал официальных объяснений от украинской стороны.
Опубликовано: Светлана Репина