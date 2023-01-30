Турбизнес Греции и Кипра пострадал в 2022 году, потеряв около 90% российских туристов

По сообщению Ассоциации туроператоров России, из всех стран Восточного Средиземноморья Греция и Кипр пострадали больше всего от потери российских туристов.

В 2022 году Грецию посетили примерно 40 000 туристов из России, а это на 83% меньше, чем в 2021 году.

Больше всего заинтересовались Грецией в прошлом году Великобритания (3,8 млн), Германия (3,6 млн), Франция (1,5 млн).

По статистике Погранслужбы ФСБ РФ, Кипр в прошлом году посетили 45,3 тыс. туристов из России. В 2021 туда приехало на 91,3% россиян больше.

В лидеры среди посетителей Кипра в 2022 году попали Великобритания (1,2 млн), Израиль (277 тыс.), Германия (192 тыс.).