Asia Times: Украина потерпит поражение в конфликте в ближайшие шесть месяцев
2023-01-30 22:52
Издание Asia Times опубликовало материал Брэндона Вейхерта, который считает, что в ближайшие шесть месяцев Украина потерпит поражение в конфликте.
По его мнению, сейчас против Украины работают логистика, география и арифметика.
Автор считает, что поражение Украины под натиском подготовленных российских военных неизбежно, несмотря на помощь НАТО.
При этом Вейхер отмечает, что страны НАТО своими действиями истощают глобальные запасы оружия и приближают мир к конфликту великих держав.
Опубликовано: Светлана Репина