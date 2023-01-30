Asia Times: Украина потерпит поражение в конфликте в ближайшие шесть месяцев

Издание Asia Times опубликовало материал Брэндона Вейхерта, который считает, что в ближайшие шесть месяцев Украина потерпит поражение в конфликте.

По его мнению, сейчас против Украины работают логистика, география и арифметика.

Автор считает, что поражение Украины под натиском подготовленных российских военных неизбежно, несмотря на помощь НАТО.

При этом Вейхер отмечает, что страны НАТО своими действиями истощают глобальные запасы оружия и приближают мир к конфликту великих держав.