Российский ЗРК «Панцирь» теперь может сбивать ракеты HIMARS

Минобороны России показало съемку уничтожения украинских воздушных целей российским ЗРК HIMARS.

В ведомстве отметили, что теперь российские военные могут сбивать ракеты HIMARS с помощью комплексов «Панцирь».

Там пояснили, что снаряды HIMARS представляют собой высотную цель с баллистикой, поэтому потребовалась перепрошивка «Панцирей».

По информации Минобороны, эти ЗРК также справляются с турецкими беспилотниками Bayraktar и дронами-камикадзе.