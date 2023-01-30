Российский ЗРК «Панцирь» теперь может сбивать ракеты HIMARS
2023-01-30 22:57
Минобороны России показало съемку уничтожения украинских воздушных целей российским ЗРК HIMARS.
В ведомстве отметили, что теперь российские военные могут сбивать ракеты HIMARS с помощью комплексов «Панцирь».
Там пояснили, что снаряды HIMARS представляют собой высотную цель с баллистикой, поэтому потребовалась перепрошивка «Панцирей».
По информации Минобороны, эти ЗРК также справляются с турецкими беспилотниками Bayraktar и дронами-камикадзе.
Опубликовано: Светлана Репина