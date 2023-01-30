Military Times: США готовятся к конфликтам с Россией и Китаем в Арктике

Издание Military Times пишет, что Национальная гвардия США ведет подготовку к возможным конфликтам с Россией и Китаем в Арктике.

Журналисты отмечают, что союзником США в этом регионе является Норвегия, который необходимо будет предоставить поддержку в случае необходимости.

В рамках подготовки американские военные провели на севере Мичигана учения «Северный удар» с участием латвийских военных.

Ранее в России говорили о том, что США оспаривают право страны на использование Северного морского пути.