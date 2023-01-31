Bloomberg: кризис на рынке микрочипов связан с падением спроса

Агентство Bloomberg сообщает о существенном падении спроса на микрочипы после резкого его роста во время пандемии коронавируса.

В результате у производителей чипов образовались избыточные запасы продукции, в то время как продажи упали на 30-50%.

От этой ситуации пострадали экономики стран Азии, которые в существенной степени зависят от экспорта технологий.

По данным агентства, компании, которые остались на рынке, изучают возможности слияния и образования альянсов.