Bloomberg: кризис на рынке микрочипов связан с падением спроса
2023-01-31 00:14
Агентство Bloomberg сообщает о существенном падении спроса на микрочипы после резкого его роста во время пандемии коронавируса.
В результате у производителей чипов образовались избыточные запасы продукции, в то время как продажи упали на 30-50%.
От этой ситуации пострадали экономики стран Азии, которые в существенной степени зависят от экспорта технологий.
По данным агентства, компании, которые остались на рынке, изучают возможности слияния и образования альянсов.
Опубликовано: Светлана Репина