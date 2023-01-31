The Economist: Россия пользуется «серыми» схемами для поставок своей нефти в обход санкций

Издание The Economist пишет, что Россия нашла способы экспортировать свою нефть в обход санкций Запада.

После ведения западными странами ценового потолка, большая часть российской нефти поставляется за рубеж по «серым» схемам.

Речь идет о сетях, не признающих полоток цен, но и не являющихся незаконными. При этом сырье поставляется в государства, которые не поддержали ценовой потолок.

Большая часть нефти идет в Китай и Индию, а сделки совершаются с участием британских страховщиков, греческих грузоотправителей, японских и голландских банков.