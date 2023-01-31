Байден: США не будут поставлять истребители F-16 Украине
2023-01-31 00:47
Президент США Джо Байден отрицательно ответил на вопрос журналиста о возможности поставок истребителей F-16 на Украину.
Американский лидер также сообщил, что планирует посетить Польшу, но пока не определился с датой визита.
Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что его страна готова поставлять истребители F-16 Украине.
При этом он подчеркнул, что такие поставки могут осуществляться только после консультаций с союзниками по НАТО.
Опубликовано: Светлана Репина