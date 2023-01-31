Nour News: Иран может изменить позицию по Украине из-за возможной причастности Киева к атаке на Исфахан

Портал Nour News сообщает, что Иран может изменить свою позицию в отношении Украины из-за слов советника офиса Зеленского Михаила Подоляка о возможной причастности Киева к атаке БПЛА на военный завод в Исфахане.

Подоляк заявил, что Украина уже предупреждала Иран и намекнул, что недавние атаки на иранские военные объекты могут иметь отношение к украинскому конфликту.

Ранее в Иране говорили о необходимости завершения украинского конфликта путем диалога между сторонами.

В свою очередь украинские власти обвиняли Иран в поставке боевых беспилотников России, но не предоставили доказательств.