Президент Чехии Земан: отказ Сербии от антироссийских санкций является преимуществом

Президент Чехии Милош Земан заявил, что в отказе Сербии в поддержке антироссийских санкций есть определенное преимущество.

По его словам, нейтральная позиция этой страны позволяет ей стать посредником между сторонами конфликта.

Земан отметил, что посредник не должен четко поддерживать ни одну из сторон для выполнения своей функции.

Эти заявления чешский лидер сделал во время встречи с сербским коллегой Александром Вучичем в Белграде.