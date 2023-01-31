Толстушка Лиза из фильма «Одиноким предоставляется общежитие» похудела на 50 кило и уехала в деревню

Советская и российская актриса Татьяна Агафонова много лет назад ушла из профессии, чтобы заниматься сельским хозяйством.

Татьяна родилась в Москве в 1963 году, рано осиротела и воспитывалась у бабушек. В раннем детстве она жила у родственников в деревне, а перед поступлением в школу ее опять привезли в столицу.

Когда пришло время поступать в вуз, девушка выбрала школу-студию МХАТ. Она пришла сразу на третий тур и покорила приемную комиссию, прочитав фальцетом поэму Блока "Двенадцать".

Несмотря на произведенное впечатление, девушку не приняли в вуз из-за пышного телосложения. Татьяна не отчаялась и поступила в медицинский.

Однако ей улыбнулся счастливый случай: Василий Петрович Марков с опоздпанием начал набирать студентов в МХАТ. Он заметил Агафонову и посчитал, что такие типажи тоже нужны отечественной сцене.

Так девушка получила возможность воплотить в жизнь свою мечту и стать актрисой. Свою первую роль в кино, как раз в фильме "Одиноким предоставляется общежитие", она сыграла еще будучи студенткой.

К сожалению, это был самый яркий и запоминающийся ее образ в кинематографе. После него ей удавалось сниматься только в эпизодических и второплановых ролях.

В тяжелые 90-е годы съемок в кино стало гораздо меньше. В театре Агафоновой играть не хотелось, и она решила попробовать себя на телевидении и некоторое время была ведущей программы "Аптека".

Параллельно актриса получала юридичское образование, понимая, что пришли нелегкие времена и ей, возможно, придется поменять профессию.

А в конце 90-х она резко поменяла жизнь и переехала в деревню, где ей предложили должность председаталя колхоза. Но такая перемена не пошла ей на пользу: на нервной почве Татьяна заработала инсульт.

В середине 2000-х Агафонова вновь решает вернуться в актерскую профессию. Она организовывает продюсерский центр "Три столицы" и снова снимается, но по-прежнему только в эпизодических ролях.

Актриса решила, что больше не будет работать на износ. Она привела себя в форму, похудела без диет на 50 килограммов и вернулась к размеренной жизни.

Единственное, о чем она жалеет, - что ей не удалось построить личную жизнь и познать радость материнства. Татьяна Агафонова объясняет это своим сильным характером и тем, что не смогла встретить более сильного мужчину.