WP: в Австралии потеряли потерявшуюся радиоактивную капсулу с цезием
2023-01-31 01:17
Издание The Washington Post сообщает, что в Австралии во время транспортировки потеряли радиоактивную капсулу с цезием.
Она выпала из грузовика во время перевозки оборудования из шахты в Ньюмане на склад в городе Перта.
Капсула была установлена в датчике, который используется в горнодобывающей промышленности.
Сообщается, что капсула была потеряна в период с 12 по 16 января, однако обнаружилась пропажа только через 9 дней.
Опубликовано: Светлана Репина