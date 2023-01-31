WP: в Австралии потеряли потерявшуюся радиоактивную капсулу с цезием

Издание The Washington Post сообщает, что в Австралии во время транспортировки потеряли радиоактивную капсулу с цезием.

Она выпала из грузовика во время перевозки оборудования из шахты в Ньюмане на склад в городе Перта.

Капсула была установлена в датчике, который используется в горнодобывающей промышленности.

Сообщается, что капсула была потеряна в период с 12 по 16 января, однако обнаружилась пропажа только через 9 дней.