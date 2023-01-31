Reuters: экономика Германии неожиданно сократилась в четвертом квартале 2022 года

Агентство Reuters сообщает, что в четвертом квартале 2022 года экономика Германии неожиданно сократилась.

По данным Федерального статистического ведомства ФРГ, снижение ВВП составило 0,2%.

В качестве основной причины экономического спада называется снижение частного потребления, в том числе по причине высокой инфляции.

По мнению аналитиков, падение ВВП может указывать на приближение страны к рецессии.