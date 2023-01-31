Sky News: в британском парламенте признали плачевное состояние армии страны

Sky News сообщает, что глава парламентского оборонного комитета Великобритании Тобиас Эллвуд назвал состояние британской армии плачевным.

По его словам, сухопутные войска располагают танками, БМП и разведмашинами, но все они служат по 20-50 лет без модернизации.

Эллвуд подчеркнул, что британские власти вкладывали огромные деньги в оснащение воздушных сил и флота.

Он призвал отказаться от сокращения военных расходов, поскольку армейское оборудование устарело, а его количество сократилось.