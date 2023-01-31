Sky News: в британском парламенте признали плачевное состояние армии страны
2023-01-31 01:30
Sky News сообщает, что глава парламентского оборонного комитета Великобритании Тобиас Эллвуд назвал состояние британской армии плачевным.
По его словам, сухопутные войска располагают танками, БМП и разведмашинами, но все они служат по 20-50 лет без модернизации.
Эллвуд подчеркнул, что британские власти вкладывали огромные деньги в оснащение воздушных сил и флота.
Он призвал отказаться от сокращения военных расходов, поскольку армейское оборудование устарело, а его количество сократилось.
Опубликовано: Светлана Репина