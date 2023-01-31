В США рассекречены документы, в который Ельцин рассказывает Бушу об опасности Украины
2023-01-31 01:41
В США рассекретили ряд документов, включая стенограммы бесед Бориса Ельцина с Джорджем Бушем-старшим.
В 1992 году в такой беседе Ельцин называл Украину «дестабилизирующим фактором», поскольку националисты там оказывают давление на 11 млн этнических русских.
Ельцин также интересовался у Буша, остаются ли США и Россия противниками, на что тот ответил отрицательно.
Эти обсуждения состоялись во время двух первых встреч американского и российского президентов.
Опубликовано: Светлана Репина