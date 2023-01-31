В США рассекречены документы, в который Ельцин рассказывает Бушу об опасности Украины

В США рассекретили ряд документов, включая стенограммы бесед Бориса Ельцина с Джорджем Бушем-старшим.

В 1992 году в такой беседе Ельцин называл Украину «дестабилизирующим фактором», поскольку националисты там оказывают давление на 11 млн этнических русских.

Ельцин также интересовался у Буша, остаются ли США и Россия противниками, на что тот ответил отрицательно.

Эти обсуждения состоялись во время двух первых встреч американского и российского президентов.