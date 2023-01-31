Острая еда способна значительно продлить жизнь

Ученые обнаружили взаимосвязь между потреблением острой пищи и риском смерти.

Научно доказано: люди, которые обожают острые блюда, являются потенциальными долгожителями. О полезных свойствах острых специй было известно уже давно.

Но только недавно ученым удалось обнаружить связь между количеством потребляемой острой еды и снижением риска смерти.

Они занимались изучением содержащегося в перце вещества - капсаицина, которое придает жгучесть пище. Оказывается, что это вещество, кроме всего прочего, усиливает выработку гормонов радости - эндорфинов.

В ходе исследований было доказано и то, что капсаицин убивает клетки рака, угнетая митохондрии - органические соединения, которые подпитывают раковые клетки энергией. Здоровые клетки при этом не подвергаются никакому риску.

На основании этих выводов ученые пришли к заключению, что жгучие специи способны продлевать срок жизни.