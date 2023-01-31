Порошенко: Минские соглашения позволили Украине провести реформу армии
2023-01-31 01:59
Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал в документальном фильме «Би-би-си» «Путин против Запада», что Минские соглашения позволили Украине реформировать армию.
Он отметил, что благодаря этим договоренностям Украина получила восемь лет для укрепления армии и создания глобальной проукраинской коалиции.
Бывший советник Ангелы Меркель по вопросам безопасности Кристоф Хойсген рассказал, что в тот момент ВСУ находились в плачевном состоянии.
По его словам, существовал риск наступления россиян на Киев, поэтому Украине были необходимы Минские соглашения.
Опубликовано: Светлана Репина