Порошенко: Минские соглашения позволили Украине провести реформу армии

Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал в документальном фильме «Би-би-си» «Путин против Запада», что Минские соглашения позволили Украине реформировать армию.

Он отметил, что благодаря этим договоренностям Украина получила восемь лет для укрепления армии и создания глобальной проукраинской коалиции.

Бывший советник Ангелы Меркель по вопросам безопасности Кристоф Хойсген рассказал, что в тот момент ВСУ находились в плачевном состоянии.

По его словам, существовал риск наступления россиян на Киев, поэтому Украине были необходимы Минские соглашения.