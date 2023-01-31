Neurnews: слова Подоляка о терактах способны изменить позицию Ирана по Украине
2023-01-31 04:13
Иран может изменить свои внешнеполитические позиции по отношению к официальному Киеву после слов главы Офиса президента Украины.
Исламская Республика Иран может изменить свою позицию относительно конфликта в Украине, после слов главы Офиса президента этой страны Михаила Подоляка о терактах на военные объекты, сообщает издание Neurnews со ссылкой на иранского госчиновника.
"Акцент официального Киева на угрозе национальной безопасности Ирана, может стать основанием для пересмотра Тегераном позиций относительно вооруженного конфликта в Украине", - говорится в публикации.
Ранее глава Офиса президента Украины нелицеприятно для Ирана высказался о терактах, совершенных с помощью дронов, в городе Исфахане.
Опубликовано: Максим Алексеев