Neurnews: слова Подоляка о терактах способны изменить позицию Ирана по Украине

Иран может изменить свои внешнеполитические позиции по отношению к официальному Киеву после слов главы Офиса президента Украины.

Исламская Республика Иран может изменить свою позицию относительно конфликта в Украине, после слов главы Офиса президента этой страны Михаила Подоляка о терактах на военные объекты, сообщает издание Neurnews со ссылкой на иранского госчиновника.

"Акцент официального Киева на угрозе национальной безопасности Ирана, может стать основанием для пересмотра Тегераном позиций относительно вооруженного конфликта в Украине", - говорится в публикации.

Ранее глава Офиса президента Украины нелицеприятно для Ирана высказался о терактах, совершенных с помощью дронов, в городе Исфахане.