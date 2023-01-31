Kan: Израиль ведет подготовку к ответному удару Ирана после терактов в Исфахане
The Times of Israel сообщил о подготовке израильской армии к отражению возможного удара Ирана после атаки на военные объекты в Исфахане.
Армия обороны Израиля готовится к возможным уларам со стороны Ирана после терактов, совершенных в Исфахане, сообщает The Times of Israel.
По мнению обозревателя телеканала Kan, выводы которого передает издание, власти Ирана подозревают в причастности к терактам, израильские спецслужбы.
Службы безопасности Израиля предполагают, что под ударами Ирана может оказаться как сама инфраструктура страны, так и дипломатические представительства за рубежом.
Опубликовано: Максим Алексеев
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Храмова Оксана
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