МИД Украины просит у Германии в десять раз больше танков Leopard 2

2023-01-31 04:49

Заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник попросил в десять раз больше танков Leopard 2 у Германии.

Промышленность Германии способна поставить Украине в десять раз больше танков Leopard 2, заявил заместитель внешнеполитического ведомства страны Андрей Мельник.

"Мало дать 14 танков, а потом сказать, что все нормально. Мы свой моральный долг выполнили. Мы, конечно, благодарны. Но вы способны поставить в десять раз больше танков", - сказал он.

Ранее федеральный канцлер Германии Олаф Шольц сообщил о решении отправить в Украину танки Leopard 2. Всего западные страны планирую передать Киеву 112 боевых машин этого типа.

Опубликовано: Максим Алексеев









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