МИД Украины просит у Германии в десять раз больше танков Leopard 2
Заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник попросил в десять раз больше танков Leopard 2 у Германии.
Промышленность Германии способна поставить Украине в десять раз больше танков Leopard 2, заявил заместитель внешнеполитического ведомства страны Андрей Мельник.
"Мало дать 14 танков, а потом сказать, что все нормально. Мы свой моральный долг выполнили. Мы, конечно, благодарны. Но вы способны поставить в десять раз больше танков", - сказал он.
Ранее федеральный канцлер Германии Олаф Шольц сообщил о решении отправить в Украину танки Leopard 2. Всего западные страны планирую передать Киеву 112 боевых машин этого типа.
Опубликовано: Максим Алексеев
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Храмова Оксана
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