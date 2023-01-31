МИД Украины просит у Германии в десять раз больше танков Leopard 2

Промышленность Германии способна поставить Украине в десять раз больше танков Leopard 2, заявил заместитель внешнеполитического ведомства страны Андрей Мельник.

"Мало дать 14 танков, а потом сказать, что все нормально. Мы свой моральный долг выполнили. Мы, конечно, благодарны. Но вы способны поставить в десять раз больше танков", - сказал он.