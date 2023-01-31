Премьер-министр Нидерландов прояснил ситуацию с передачей истребителей F-16 Украине
2023-01-31 05:08
Марк Рютте прокомментировал ситуацию с вопросом поставок в Украину боевых многоцелевых самолетов F-16.
В настоящий момент мы не получали запроса на поставку истребителей F-16, заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.
"Поставок, как собственно и запроса от Украины, в настоящий момент нет", - сказал он.
Рютте подчеркнул, что поставки истребителей F-16 станет следующим шагом в поддержке Украины в ее борьбе против России.
Опубликовано: Максим Алексеев
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Храмова Оксана
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