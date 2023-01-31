Премьер-министр Нидерландов прояснил ситуацию с передачей истребителей F-16 Украине

Марк Рютте прокомментировал ситуацию с вопросом поставок в Украину боевых многоцелевых самолетов F-16.

В настоящий момент мы не получали запроса на поставку истребителей F-16, заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

"Поставок, как собственно и запроса от Украины, в настоящий момент нет", - сказал он.

Рютте подчеркнул, что поставки истребителей F-16 станет следующим шагом в поддержке Украины в ее борьбе против России.