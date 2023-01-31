Жаир Болсонару подал заявку на получение шестимесячной визы для пребывания в США

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару, который находится под следствием за его роль в погромах в национальных учреждениях в Бразилиа 8 января, подал заявление на получение шестимесячной визы для пребывания в Штатах, сообщил в понедельник его адвокат.

Болсонару уехал из Бразилии во Флориду за два дня до инаугурации своего преемника Лулы 1 января, и срок действия его нынешней визы скоро истечет, сообщает юридическая фирма AG Immigration.

Экс-президент въехал в Соединенные Штаты по визе, выданной ему, как главе государства, срок действия которой истекает во вторник, поскольку он больше не находится в официальной командировке.

Бывший президент Бразилии сообщил в эфире телеканала CNN в Бразилии, что рассматривает возможность переноса своего возвращения в страну по состоянию здоровья.