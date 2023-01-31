Байден определил, что США не будут поставлять истребители F-16 Украине

Байден коротко ответил на вопрос корреспондента о расширении военных поставок Украине за счет истребителей F-16.

На вопрос репортера: «Поставят ли США Украине F-16?», Байден в свойственной ему манере кратко ответил «нет».

До недавнего времени представители правительства США не исключили поставок «других систем вооружений» Украине, но отмечали, что этот запрос будет «тщательно обсуждаться».

Напомним, что замглавы МИД Украины Андрей Мельник призвал созников создать сильную коалицию истребителей, в которую войдут американские F-16 и F-35, истребители Eurofighter и Tornado, французские Rafale и шведские истребители Gripen.



Канцлер ФРГ Олаф Шольц в своих заявлениях также исключил поставку истребителей на прошлой неделе.