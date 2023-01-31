Россия запретила отечественным экспортерам соблюдать потолок цен на нефть

Российское правительство запретило отечественным экспортерам нефти соблюдать ограничение цен на сырую нефть, установленное западными странами.

Эта мера призвана поддержать указ президента Владимира Путина от 27 декабря о запрете поставок нефти и нефтепродуктов в страны, вводящие ограничения, на пять месяцев с 1 февраля.

Напомним 5 декабря страны G7, ЕС и Австралия договорились соблюдать ограничение закупочных цен на нефть в 60 долларов за баррель.