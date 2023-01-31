Россия запретила отечественным экспортерам соблюдать потолок цен на нефть
2023-01-31 06:54
Российское правительство запретило отечественным экспортерам нефти соблюдать ограничение цен на сырую нефть, установленное западными странами.
Эта мера призвана поддержать указ президента Владимира Путина от 27 декабря о запрете поставок нефти и нефтепродуктов в страны, вводящие ограничения, на пять месяцев с 1 февраля.
Напомним 5 декабря страны G7, ЕС и Австралия договорились соблюдать ограничение закупочных цен на нефть в 60 долларов за баррель.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Храмова Оксана
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