Байден заявил, что США не собираются передавать Украине истребители F-16
Во время встречи с журналистами в понедельник, 30 января президент Джо Байден заявил, что США не будут передавать F-16 Украине, сообщает CNN.
Согласно предыдущим сообщениям СМИ, американская администрация опасается, что отправка передового оружия может быть воспринята Россией как эскалация конфликта и может подтолкнуть Владимира Путина к применению ядерного оружия.
СМИ напоминают, что в самом конфликта Польша предложила передать Украине свои истребители МиГ-29 при условии, что США предоставят нам взамен самолеты F-16 для пополнения штата польских ВВС.
Белый дом в итоге решил, что это приведет к эскалации конфликта, и в начале марта 2022 года отказался от этой идеи.
Опубликовано: Николай Скира
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Храмова Оксана
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