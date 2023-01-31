Байден заявил, что США не собираются передавать Украине истребители F-16

Во время встречи с журналистами в понедельник, 30 января президент Джо Байден заявил, что США не будут передавать F-16 Украине, сообщает CNN.

Согласно предыдущим сообщениям СМИ, американская администрация опасается, что отправка передового оружия может быть воспринята Россией как эскалация конфликта и может подтолкнуть Владимира Путина к применению ядерного оружия.

СМИ напоминают, что в самом конфликта Польша предложила передать Украине свои истребители МиГ-29 при условии, что США предоставят нам взамен самолеты F-16 для пополнения штата польских ВВС.

Белый дом в итоге решил, что это приведет к эскалации конфликта, и в начале марта 2022 года отказался от этой идеи.