Около 100 гнезд динозавров были обнаружены в Индии

В Индии обнаружено 92 гнезда и более 250 яиц, принадлежащих крупным динозаврам, обитавшим в той местности, сообщают ученые в журнале PLOS ONE.

Открытие 92 гнезд вместе с окаменелостями более 250 яиц, отложенных титанозаврами, проливает новый свет на то, как динозавры жили на Индийском субконтиненте. Исследование группы палеонтологов возглавила Харша Дхиман из Университета Нью-Дели.

Скальная формация Ламета в долине Нармада в центральной Индии известна многочисленными палеонтологическими находками, особенно скелетами динозавров и яйцами позднего мелового периода.

В ходе недавних изысканий обнаружено 92 мест гнездования и 256 яиц, отложенных титанозаврами, одними из крупнейших динозавров.

Исследователи выявили шесть разновидностей яиц, что указывало бы на большее видовое разнообразие титанозавров, чем было установлено при изучении только скелетов.

Анализ мест гнездования показывает, что титанозавры закапывали свои яйца точно так же, как это делают сегодня крокодилы.

Наличие нескольких гнезд в одном месте может означать, что титанозавры образовывали колонии, как это делают современные птицы. С другой стороны, близость гнезд друг к другу, без пространства между ними для взрослых особей, может означать, что титанозавры не заботились об отложенных яйцах или вылупившихся детенышах.