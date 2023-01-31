Байден подтвердил, что посетит Польшу и отказал в отправке F-16 Украине

Президент США Джо Байден подтвердил, что посетит Польшу, хотя и добавил, что не знает, когда это произойдет, сообщает Reuters.

Он также заявил, что США не будут поставлять Украине многоцелевые истребители F-16.

Таким образом Байден ответил на вопросы журналистов по пути из вертолета Marine One в Белый дом после возвращения из визита в Балтимор.

На вопрос журналиста "Польского радио", посетит ли он Польшу в феврале, Байден сказал: "Я полечу в Польшу, но не знаю, когда".

Согласно более ранним сообщениям NBC News и CNN, Белый дом рассматривает возможность визита в Польшу в годовщину начала российской СВО в Украине.

На вопрос, предоставят ли США Украине многоцелевые истребители F-16, который хочет заполучить Киев, Байден коротко ответил: "Нет".

Это был первый явный отказ Вашингтона отправить эти самолеты в Украину. Комментируя этот вопрос на прошлой неделе, официальный представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби сказал, что "трудно винить украинцев" в том, что они торгуются за самолеты и что они ведут постоянный диалог с Киевом и союзниками о следующих шагах с точки зрения военной помощи.