Звезда сериала "Возвращение Мухтара" Ольга Когут скончалась на 54-м году жизни

Известная актриса Ольга Когут ушла из жизни в возрасте 53 лет. О причинах кончины знаменитости ничего неизвестно.

Известная актриса Ольга Когут скончалась. Ей было всего 53 года.

Зрители знают артистку по ролям в таких картинах и сериалах, как "День рождения Буржуя", "Леди Бомж", "12 стульев", "Доярка из Хацапетовки", "Возвращение Мухтара" и многих других, которых было более 70.

О смерти знаменитости сообщили в пресс-службе Национального академического драматического театра имени Леси Украинки (Киев). Причины ухода из жизни звезды экрана и сцены не озвучиваются.