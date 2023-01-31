Звезда сериала "Возвращение Мухтара" Ольга Когут скончалась на 54-м году жизни
Известная актриса Ольга Когут ушла из жизни в возрасте 53 лет. О причинах кончины знаменитости ничего неизвестно.
Известная актриса Ольга Когут скончалась. Ей было всего 53 года.
Зрители знают артистку по ролям в таких картинах и сериалах, как "День рождения Буржуя", "Леди Бомж", "12 стульев", "Доярка из Хацапетовки", "Возвращение Мухтара" и многих других, которых было более 70.
О смерти знаменитости сообщили в пресс-службе Национального академического драматического театра имени Леси Украинки (Киев). Причины ухода из жизни звезды экрана и сцены не озвучиваются.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Храмова Оксана
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